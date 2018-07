SÉVIGNY, Raymond



À Montréal, le 9 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Raymond Sévigny, époux de Madame Yvette Rioux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Réjeanne Desharnais), ses petites-filles Mélissa (Frédéric) et Mylène (Mathieu), ses arrière-petits-enfants Fey, Éloy et Lyam, ses frères et sa soeur ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 juillet 2018 de 10h à 16h au complexe:Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.