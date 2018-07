BROSSEAU, René



À Châteauguay, le 4 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. René Brosseau, époux de feu Mme Gemma Vigneault.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Liette, Solange (Marcel), Gaétan et Jacques (Angeline), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet 2018 à 11h en l'église de St-Philippe, 2750 Edouard VII, St-Philippe-de-Laprairie. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.www.residencefunerairestlouis.ca