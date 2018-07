Déraillement d’un train à Saint-Polycarpe: catastrophe évitée de peu

La maison qu’elle habite depuis 1968, chemin de Beaujeu, à Saint-Polycarpe, est enclavée entre les chemins de fer du Canadien Pacifique (CP) à l’ouest et de VIA Rail Canada à l’est.

En plus du propane, le convoi qui a déraillé contenait également des citernes de diesel et de mazout, selon les autorités.

« On a été très chanceux, explique Michel Bélanger, directeur du Service des incendies de Saint-Polycarpe. On s’attend toujours au pire quand on parle d’un déraillement de cette ampleur. On pense à Lac-Mégantic. »