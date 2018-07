Des travaux en pleine heure de pointe, à la demande de la Ville

Pas de répit pour les automobilistes, même en cette période de vacances estivales, alors que d’importants travaux d’asphaltage se sont déroulés en pleine heure de pointe matinale, mercredi, sur la rue Notre-Dame Est, dans le secteur de la rue Frontenac.

Ce matin, vers 8 h, si vous étiez à Pointe-aux-Trembles et aviez l’intention de venir au centre-ville, il vous fallait prévoir 1 heure 45 minutes pour atteindre votre destination et parcourir à peine 13 km.

L’entrepreneur est-il à blâmer? Dans ce cas-ci, il semble que non, car c’est la Ville de Montréal qui lui a demandé exceptionnellement d’exécuter les travaux d’asphaltage ce matin, en pleine heure de pointe, parce que ce soir, il y a des feux d’artifice et l'on voulait à tout prix que la voie soit dégagée et ainsi éviter que les travaux se fassent la nuit.

Entre temps, ce secteur est à éviter.

Or pour de nombreux camionneurs, la rue Notre-Dame Est représente l’unique moyen pour se rendre au port de Montréal.

La Ville de Montréal précise que la rue Notre-Dame, entre Frontenac et Bourdonnière, n’aura qu’une seule voie dans chaque direction entre le 20 juillet et le 6 août. Elle ajoute que les chroniqueurs à la circulation avaient été prévenus dès le 12 juillet des travaux à venir.

Ce chantier de neuf millions $ sur la rue Notre-Dame Est prévoit aussi des travaux de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, travaux qui doivent se terminer en novembre prochain.