Durant la grève de la SAQ, où acheter son vin?

C’est peut-être plus compliqué, puisqu’il n’y a pas de vignoble toujours situé à côté de chez soi, mais c’est probablement le moyen le plus agréable d’acheter du vin pendant la grève de la SAQ. Les vignerons québécois ont fait des pas de géant et la qualité de vins offerts est de très bon niveau, voire impressionnante. Les vins produits pour la SAQ sont aussi disponibles chez les producteurs. On retrouve aussi de plus en plus de vins québécois en épicerie.