SAVOIE, Thérèse née Langevin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Thérèse Langevin, décédée à Montréal, le 13 juillet 2018, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Jean; ses enfants Louise, André, Pierrette, Gilles et Manon, leurs conjoints(es); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jacqueline ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire St-François-d'Assise / Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,vendredi le 20 juillet 2018 de 19h à 22h et samedi le 21 juillet à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées le samedi 21 juillet 2018 en l'église St-Léonard (angle Jarry est et Lacordaire) à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.