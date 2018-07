ROY DUSSAULT, Lucie



Le 13 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Lucie Dussault Roy, entourée de l'amour des siens.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Adolphe, ses enfants Marie-Élaine (Jean-François), François (Myra), Julie (Esmond), Marie (Stéphane), ses petits-enfants Maxime (Stéphanie), Alexis, Julien, Frédéric, Andrey et Samuel, ses soeurs Laurence, Céline (feu Bernard), son frère Jean (Armelle), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 22 juillet 2018 de 13h à 16h, suivi d'un hommage à sa mémoire.La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital Saint-Eustache, plus particulièrement le Dr Audet et Manon Gauthier pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Hôpital de Saint-Eustache serait apprécié.