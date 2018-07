Même si le mois de juillet est très chargé, Rémi Garde a choisi d’employer plusieurs de ses réguliers pour affronter les Whitecaps et il y avait une raison bien précise.

« Je voulais mettre beaucoup de chances de notre côté et envoyer un message fort afin de montrer à tout le monde qu’on veut gagner.

« De par l’histoire du club, je sais que cette coupe a permis d’entrouvrir des pages importantes de l’histoire. »

Il est donc clair que Garde prend le Championnat canadien au sérieux, tout comme ses joueurs.

Ne pas concéder de but

À cet égard, ils s’étaient fixé un objectif et ils l’ont atteint.

« On ne voulait pas concéder parce qu’un but à la maison c’est toujours difficile. On va aller là-bas avec la mentalité de gagner, a indiqué Samuel Piette. Si on peut mettre un peu là-bas, on va être en bonne position. »

N’empêche que l’incapacité à marquer un second but, qui aurait pu faire mal aux Whitecaps, pourrait venir hanter le XI montréalais dans six jours.

« Oui, l’absence du deuxième but me préoccupe et c’est un attribut important pour une bonne équipe de pouvoir garder l’adversaire à zéro et d’aller chercher le deuxième but », a admis Daniel Lovitz, qui a disputé un très bon match.

Décevant, mais...

Dans le camp des Whitecaps, on a pris ce résultat pour ce qu’il est, un revers serré à l’étranger.

« Ç’a été un match serré dans lequel il y a eu beaucoup de chances. On est déçus d’avoir accordé un but et de ne pas avoir obtenu le but à l’étranger », a mentionné l’entraîneur-chef Carl Robinson.

« J’espère pouvoir utiliser d’autres joueurs au match retour. C’est compliqué parce qu’on joue aussi la fin de semaine. »

Russell Teibert affichait une certaine confiance quand il a été question du match retour.