BOBY, Réal



À Montréal-Nord, le jeudi 12 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 89 ans, Réal Boby, époux de Jacqueline Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Pauline), Lise, Lorraine, Claude (Ghyslaine) et Johanne (Louis), ses petits-enfants Martin, Sophie, Cindy, Roxanne, Pasqual, Maxime, Anthony et Melina, ses arrière-petits-enfants Yoan, Mila, Kai et Océane, son arrière-arrière-petit-fils Louka ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 22 juillet 2018 de 15h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.