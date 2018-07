OUELLET, Yvon



À Châteauguay, le 15 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon Ouellet.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Johanne, Sylvain et leurs conjoints(es), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Yvette, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comsamedi le 21 juillet de 10 à 14 heures suivi des funérailles à 14 heures en la chapelle du complexe.