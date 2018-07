MONETTE, Jean-Louis



Notre père, Jean-Louis, nous a quittés le 18 juin dernier, à l'âge de 91 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants. Son décès survient quelques mois après le départ de notre mère Cécile avec qui il a partagé 61 belles années de sa vie.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (François Xavier Diotte), Josée (Jean-Guy Chartrand), Jean (Micheline Le Royer), ses petits-enfants Gabriel, Olivier (Véronique Cantin), Mathieu, et Sacha, ses arrière-petites-filles Ellie et Flavie, ses beaux-petits-enfants, Kristelle et Jean-Philippe Diotte, sa filleule Claire Bourdeau, son frère Eugène, ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces.Selon son désir, une rencontre intime avec la famille et les proches a eu lieu le 14 juillet 2018.Nous remercions le personnel médical de l'Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil pour les bons soins qu'il a reçus.