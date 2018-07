Intelligence artificielle: Behavox va créer 200 emplois à Montréal

MONTRÉAL | La société britannique Behavox va créer 200 emplois à Montréal au cours des trois prochaines années à la suite de l’ouverture, le mois prochain, d’un centre de recherche et développement dans la métropole.

De nombreux postes de spécialistes en technologie de l’information seront notamment à pourvoir. Les nouveaux employés travailleront sur la plateforme d’analytique de données d’entreprise de Behavox.

La plateforme, a-t-on précisé par communiqué, mercredi, est utilisée dans les marchés bancaires, du courtage de valeurs et des fonds spéculatifs.

Le logiciel d’apprentissage automatique de Behavox permet aux entreprises de chercher, d’interroger et de générer de l’information immédiate à partir de données générées en temps réel par les employés, dont les courriels, les messages texte, les données sur les opérations ainsi que les appels vocaux, a-t-on expliqué.

«Behavox est d’abord et avant tout une entreprise spécialisée dans l’apprentissage automatique et, à ce titre, nous sommes particulièrement attirés par les talents technologiques hautement diversifiés qu’on trouve à Montréal», a dit Erkin Adylov, fondateur et président-directeur général de Behavox, qui compte aussi des bureaux à Londres (siège social), Singapour, New York et San Francisco.

«Montréal est sans contredit la plaque tournante du développement de l’intelligence artificielle, particulièrement dans les domaines plus musclés de l’analytique de la voix et du texte», a-t-il ajouté.

«La proximité de la métropole avec les pôles financiers d’Amérique du Nord facilitera la croissance de Behavox en tant que leader de l’analytique des comportements et des personnes, et permettra à l’entreprise de tirer parti de l’effervescence du marché bancaire canadien. Nul doute que la clientèle de Behavox profitera de cette occasion extraordinaire qui contribuera à la fois à augmenter notre effectif et à accroître notre capacité en R-D», a dit M. Adylov.

Le secteur montréalais de l’intelligence artificielle est en pleine croissance, avec «plus de 250 chercheurs réputés dans un écosystème collaboratif exceptionnel, ce qui en fait une plaque tournante de la recherche et l’un des pôles les plus attractifs au monde pour les entreprises étrangères», a pour sa part indiqué Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.