Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour : Alexandre Barrette

L’humoriste québécois Alexandre Barrette, notamment connu comme l’animateur de Taxi Payant diffusé sur V, sautera sur scène ce soir pour performer pour une des dernières fois son deuxième spectacle solo intitulé Imparfait. La soirée gratuite présentée en plein centre du Quartier des Spectacles est organisée dans le cadre du festival Juste Pour Rire. L’humoriste prépare présentement son troisième spectacle et sera en rodage au Bordel le 23 et 30 juillet prochains. *Ce soir à 21h15 à la Place des festivals, angle Jeanne-Mance et Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Musique : Flavia Coelho

La populaire chanteuse brésilienne Flavia Coelho débarque à Montréal ce soir dans le cadre du Festival International Nuits d’Afrique pour donner un concert gratuit sur l’une des scènes extérieures de l’évènement. L’artiste qui mélange bossa-nova et sonorités modernes sera précédé à 17h du groupe The Hurt et à 18h30 de la formation montréalaise El Son Sono. *Ce soir à 21h30 au Parterre du Quartier des Spectacles, angle de Montigny et Clark

Cinéma : Chained for Life

Ce film d’Aaron Schimberg raconte l’histoire d’une actrice d’Hollywood qui se voit proposer un rôle dans un bizarre film d’horreur mettant en vedette de nombreux acteurs handicapés, dont un comédien doté d’une déformation faciale. La comédienne apprendra éventuellement à apprécier son nouveau collègue, malgré les circonstances étranges entourant le tournage. Le réalisateur sera présent pour la projection. *Ce soir à 19h30 à la salle J.A. De Sève, 1400 De Maisonneuve Ouest

Théâtre : Journalistes à tout prix

Cette pièce de théâtre comique met en scène deux journalistes sportifs qui ne s’entendent pas du tout. D’un côté, nous avons une entreprenante reporter qui commence dans le milieu et qui, malheureusement pour elle et son nouveau collègue, n’aime pas le sport. De l’autre côté, un vétéran profondément désagréable qui est plutôt grognon de devoir partager l’antenne avec une novice. *Ce soir à 20h à la Comédie de Montréal, 1113 De Maisonneuve Est

Théâtre : Le kodak de mon arrière-grand-père

Ce projet de théâtre-documentaire présenté par Une (Autre) Compagnie de Théâtre et mis en scène par Valery Drapeau relate ce qui est arrivé lorsqu’un jeune homme reçoit en héritage des films de famille de la part de son arrière-grand-père qui changent complètement la façon dont il a toujours perçu ses proches. *Ce soir à 20h à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Musique : LineDriver

Le groupe rock montréalais aux influences grunge est de retour avec un nouvel EP intitulé Off Kilter Blue qu’ils présenteront en partie à l’Escogriffe ce soir. LineDriver a sorti son dernier court opus, Karma, en janvier 2016. Les formations québécoises Empty Minds et Queen’s Land seront aussi du concert. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Je reste

Bande dessinée : Aspirine de Joann Sfar

Cette bande dessinée de l’auteur et dessinateur français Joann Sfar nous présente l’étrange destin d’Aspirine, une vampire de 300 ans déprimée d’être condamnée à vivre dans le corps d’une adolescente de 17 ans. Cette œuvre plonge de façon originale dans les maux de l’adolescence et la façon dont cette période nous affecte tous un jour ou l’autre. *Sorti au Québec le 4 juillet

Film : Dérangée

Ce film de Steven Soderbergh met en scène une femme plutôt solitaire qui se retrouve malgré elle assignée à une institution psychiatrique. Tout en tentant de se sortir de là, notre protagoniste se verra confronter par un homme qu’elle tente de fuir depuis longtemps. Il n’est cependant pas clair si tout cela se déroule dans sa tête ou dans la réalité. *Sorti en DVD le 17 juillet

Livre : Les fantômes de Manhattan

Ce livre de l’auteur britannique Roger Jon Ellory suit les mésaventures d’une jeune libraire new-yorkaise dont la vie tranquille est perturbée un jour lorsqu’un supposé ami de ses parents vient lui donner un manuscrit insolite. Est-ce que cette histoire tragique et ce mystérieux étranger ont un lien personnel avec la femme discrète? *Sorti en librairie le 2 juillet