Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Slut Island Festival

Montréal sera pris d’assaut par l’éclectique festival d’art et de musique Slut Island Festival jusqu’au 29 juillet prochain. Pour le premier soir, le duo hip-hop Cartel Madras nous vient tout droit de Calgary pour faire découvrir aux Montréalais leur rap puissant qui aborde des sujets lourds de sens telles la sexualité et l’identité. Le concert de ce soir comptera aussi sur la participation de Sylvia Wrath, le groupe Seen, Jupiter Brown et l’artiste torontoise New Chance qui a notamment déjà travaillé avec la chanteuse et compositrice Lido Pimienta. *Ce soir à 21h au Bar Le Ritz PDB, 179 rue Jean-Talon Ouest

Je sors

Humour : Les Pic-Bois

Le duo humoristique les Pic-Bois amènent pour une dernière au Zoofest, un festival auquel ils participent depuis 8 ans, leurs insolites personnages et leur humour déjanté. Les deux comiques seront accompagnés de plusieurs autres humoristes et artistes dont Mike Ward, Catherine Éthier, Xavier Caféine et leur fidèle collaborateur de longue date, Julien Bernatchez. *Ce soir à 22h30 au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Laplace’s Witch

Ce film du renommé cinéaste japonais Takashi Miike, le réalisateur des films Ichi the Killer, Audition et 13 Assassins, sera présenté pour la première en Amérique du Nord ce soir dans le cadre du festival Fantasia. Le long-métrage raconte l’intrigante histoire d’un scientifique qui doit résoudre le mystère entourant deux morts et une jeune femme aux énigmatiques capacités. *Ce soir à 21h15 au Théâtre Hall, 1455 De Maisonneuve Ouest

Musique : James Blonde

Le trio indie pop rock originaire d’Ontario James Blonde est de passage à Montréal ce soir pour notamment présenter leur album éponyme sorti à l’été 2017. Le groupe montréalais Close Talker, qui a sorti son plus récent album en mars dernier, et la formation locale What if Elephants seront aussi du concert. *Ce soir à 20h au Petit Campus, 57 rue Prince-Arthur Est

Musique : Marie-Gold

La jeune rappeuse Marie-Gold donnera ce soir un concert gratuit suivant l’émission de radio de CISM Cabaret Urbain. L’artiste basée à Montréal a sorti en mai dernier son tout premier EP intitulé Goal : Une Mélodie et a notamment partagé la scène avec le groupe Random Recipe à la plus récente édition du Festival international de jazz de Montréal. *Ce soir à 20h30 au Virage campus MIL, 6700 avenue Durocher

Cinéma : Pas de panique, il n’ira pas loin à pied

Ce long-métrage du talentueux cinéaste Gus Van Sant met en scène un alcoolique qui, suite à un accident de la route causé par l’abus d'alcool, se retrouve tétraplégique. Malgré sa nouvelle condition physique, l’homme apprendra tranquillement à reprendre goût à la vie et se trouvera même un talent particulier pour l'humour. *Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue Parc

Je reste

Livre : La maison du soleil levant de James Lee Burke

Les aventures de ce thriller de l’auteur américain James Lee Burke débutent au Mexique au début du 20e siècle avec le vol d’un artéfact religieux. Le Texan en possession du rare objet sera ensuite poursuivi notamment par un trafiquant d’armes et ses sbires. Notre protagoniste devra se débrouiller dans cette région hostile digne des plus grands films western pour survivre. *Sorti en librairie le 10 juillet

Jeu vidéo : Captain Toad : Treasure Tracker

Ce jeu de puzzle mettant en vedette l’iconique personnage à la tête de champignon Toad et son acolyte Toadette est de retour avec une nouvelle version agrémentée de niveaux inspirés de Super Mario Odyssey. Si vous cherchez un sympathique jeu pour jouer entre amis ou en famille et que vous ne vous l’êtes pas procuré sur la Wii U, vous y trouverez fort probablement plusieurs heures de plaisirs. *Sorti sur Switch et 3DS le 13 juillet

Film : Ravages

Dwayne « The Rock » Johnson nous arrive avec ce film digne des meilleurs longs-métrages de série B qui met en vedette rien de moins qu’un gorille albinos géant qui, avec l’aide du charismatique lutteur devenu acteur, défendra la ville de Chicago de l’attaque imminente de deux autres énormes animaux enragés. *Sorti en DVD le 17 juillet