Apprendre à faire une brassée de lavage, comprendre comment fonctionne une carte de crédit, réparer une crevaison ou enlever une écharde dans le doigt. Toutes des choses que j’aurais aimé apprendre en classe. Après avoir traversé l’école et une bonne partie de la vie, je réalise qu’il y a une foule d’éléments qui m’ont été enseignés presque inutilement alors que d’autres m’auraient véritablement rendu service. Bientôt, en Suisse intelligente, on proposera au gouvernement d’insérer un cours sur la bonne alimentation. Génial. Si, dès leur jeune âge, on enseignait officiellement aux petits ce qui est bon et ce qui est néfaste pour la santé, ils avaleraient moins de cochonneries. J’aurais aimé qu’au secondaire, on m’apprenne à changer les freins d’une voiture.

Chaque fois que l’on est touché par la canicule, les médias nous enseignent l’hydratation. On aurait dû l’apprendre à l’école.

Si les cours de natation étaient obligatoires dès le jeune âge, y aurait-il moins de noyade ?

DÉBROUILLARDOLOGIE

À la fin du secondaire, on devrait tous avoir eu une base de médecine ne serait-ce que pour soigner un rhume, bien réagir dans le cas d’une coupure ou en présence de quelqu’un qui vient de perdre conscience.

Pourquoi pas l’entretien général d’une maison ou d’un appartement ? Coudre un bord de pantalon, débloquer une toilette, laver des fenêtres, changer une ampoule ou comment peinturer un plafond.

Un cours de débrouillardise générale adapté en fonction de l’âge des enfants et ados afin qu’ils soient bien préparés pour la vraie vie... avec option bizounage.

PAQUET MOQUEUR

Rencontre Trump-Poutine. Un tête-à-tête où il n’y avait pas deux têtes.

Lorsque la Coupe du monde est terminée est-ce que les joueurs retournent à leur vrai métier d’acteur ?

Miracle au Louvre, La Joconde a maintenant les deux bras en l’air.

« Je suis contre les parents qui donnent leurs deux noms aux enfants. » (M. Laurent-Voyer)

« Ne faites pas de BBQ dans la cour si vous avez des vêtements sur la corde à linge. » (Un gars qui sent le T-bone)

À DEMAIN

En somme, comment ne pas avoir les doigts dans le nez.