L’Aston Martin de GoldenEye vendue pour encore plus cher que prévu

L’Aston Martin DB5 qui a servi au tournage de GoldenEye, un film mettant en vedette Pierce Brosnan dans la peau de James Bond, a été vendue pour un prix tout simplement ridicule.

Mise à l’encan par la firme Bonhams dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, le bolide de 1965 a trouvé preneur pour 2,6 M$ US, soit l’équivalent de plus de 3,4 M$ CAD.

Le montant versé dépasse largement ce qu’avait anticipé Bonhams, qui s’attendait à un prix de vente allant entre 1,6 M$ et 2,1 M$.

La DB5 argentée a été mise en vedette dans GoldenEye, le 17e opus de la série de films de James Bond paru en 1995. Le bolide est devenu célèbre grâce à une scène où Bond, interprété par Pierce Brosnan, fait la course avec Xenia Onatopp et sa Ferrari 355 dans les routes sinueuses de la région de Monaco.

Une légende sur quatre roues

Construite en quelque 1000 exemplaires entre 1963 et 1965, l’Aston Martin DB5 demeure considérée par plusieurs comme l’une des plus belles voitures jamais construites.

Sous le capot de cette belle anglaise, on retrouvait à l’époque un moteur à six cylindres en ligne de 4,0 litres développant 282 chevaux et 280 livres-pied de couple.

En plus d’avoir été mise en vedette dans plusieurs opus de la série de films de James Bond, la DB5 a aussi été l’une des voitures du Beatle Paul McCartney.

L’ancienne DB5 de McCartney a d’ailleurs elle aussi été vendue aux enchères il y a quelques mois à peine pour un peu plus de 2,3 M$ CAD.