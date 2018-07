L’Audi TT aura vraiment de la gueule en 2019

Audi apportera quelques changements esthétiques à son roadster TT pour 2019, et le constructeur allemand en a aussi profité pour augmenter la puissance de son bolide.

Toujours offerte en variantes Coupé et Roadster, l’Audi TT 2019 adoptera une calandre et des phares retravaillés qui accentueront joliment sa devanture.

Audi TT 2019

La même histoire se répète à l’arrière, où de nouveaux feux permettent au modèle de se distinguer de celui des années précédentes. Après tout, la TT n’avait pas été retouchée depuis l’arrivée de sa troisième génération, en 2015.

À l’intérieur, la jolie sportive allemande intègre désormais un «cockpit digital». Déjà offert sur d’autres modèles d’Audi et même de Volkswagen, cet écran de 12,3 pouces positionné derrière le volant remplace tous les cadrans traditionnels qu’on retrouve habituellement.

Audi TT 2019

Si une variante plus «banale» de 197 chevaux est proposée sur le marché européen, la TT la plus abordable de notre côté de l’Atlantique développera désormais une cavalerie de 245 chevaux, une hausse de 25 chevaux par rapport à la TT 2018. Malgré cette puissance supplémentaire, c’est sensiblement le même moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui demeure sous le capot.

La TTS, encore plus performante, voit la puissance de son moteur passer de 292 à 306 chevaux pour 2019. Aucun mot toutefois sur les changements apportés à la fameuse TT RS, dont la puissance s’élève déjà à 400 chevaux en 2018.

Peu importe la version, les consommateurs nord-américains n’auront pas le choix d’opter pour une transmission automatique à sept rapports. Pourtant, une boîte manuelle est aussi offerte en Europe.

Audi TT 2019

Une édition spéciale pour ses 20 ans

Plus jolie, plus puissante et offrant davantage d’équipement, l’Audi TT sera visiblement plus attrayante que jamais en 2019. Et pour souligner ses 20 ans sur le marché, Audi a aussi pensé à développer une édition spéciale.

Construite à seulement 999 exemplaires pour le monde entier, cette TT pas comme les autres arborera notamment une peinture grise, des roues en alliage de 19 pouces, des embouts d’échappement en acier inoxydable ainsi que quelques éléments stylistiques rappelant le premier concept de la TT, apparu en 1995.

L’Audi TT 2019 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens dès cet automne. Son prix n’a pas encore été dévoilé, mais on peut s’attendre à une légère hausse par rapport au modèle de 2018. Actuellement, la TT est vendue à un prix de base de 53 100$ alors que la variante décapotable coûte au bas mot 57 100$.