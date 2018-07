Monts-Valin Du Archer, une destination sûre

MONTS-VALIN | Si vous êtes à la recherche d’un excellent territoire de pêche où les services et l’accueil sont au centre des priorités du pourvoyeur, vous ne vous tromperez pas en décidant de vous rendre à la Pourvoirie Monts-Valin Du Archer.

« Nous voulons que les pêcheurs qui viennent chez nous, en groupe ou en famille, vivent une expérience inoubliable, en leur assurant le confort, les services et l’accès à une pêche de qualité, explique Josianne Saint-Louis, copropriétaire de la pourvoirie avec son conjoint, Jonathan Perreault, et son père, Bernard. Nous avons bâti notre offre à l’image de ce que nous voudrions trouver lorsque nous allons en pourvoirie. »

Dès notre arrivée, nous avons senti cette ambiance familiale qui règne sur le site. La connexion entre les amateurs qui sont sur place et le personnel de la pourvoirie existe vraiment.

Situé au cœur des Monts-Valin, ce territoire à droits exclusifs de 52 kilomètres carrés compte plus de 42 lacs et rivières. Il est facile d’accès par Saint-Fulgence, en suivant le chemin L-200, à partir de la barrière d’accès de la zec Martin Valin. La pourvoirie peut accueillir jusqu’à 40 personnes dans ses huit chalets rustiques, classés quatre étoiles. Les forfaits sont offerts en plan européen principalement. Sur demande de groupe de 16 personnes ou plus, il est possible d’avoir le plan américain.

LA PÊCHE

La pêche peut se faire dans le lac principal devant les chalets. La truite y est abondante, réservant parfois de belles surprises d’une livre et plus.

Si vous avez l’esprit d’aventure, vous pouvez vous rendre sur l’un des nombreux petits lacs sur le territoire, qui sont facilement accessibles. Ils renferment tous eux aussi de la truite indigène.

« Ici, dans les Monts-Valin, nous sommes très fiers de pouvoir offrir de la vraie truite indigène, ajoute Bernard. Nous nous faisons un devoir de la protéger et de suivre de très près nos populations des différents lacs. Nous voulons continuer d’offrir une pêche de qualité pour les années à venir. »

Homme très perfectionniste, Bernard ne ménage aucun effort pour que les pêcheurs de la pourvoirie connaissent une expérience hors pair.

Durant notre séjour, la Lake Clear de couleur argent et bronze et la CAMI avec un point bleu au centre ont été les deux plus populaires leurres. Ils faisaient réagir la truite rondement.

Même si les conditions n’étaient pas parfaites, nous avons réalisé une belle pêche, ce qui prouve hors de tout doute la qualité des lacs de la pourvoirie.

LA FAMILLE

Rien n’a été ménagé pour offrir le maximum aux familles qui visitent la pourvoirie. Il est possible d’y faire du pédalo, du kayak, de la randonnée pédestre, de la cueillette de fruits sauvages et même des aventures de chasse au trésor. Il y a aussi des modules de jeux pour enfants. Si vous possédez un vélo de montagne ou un quad, vous trouverez des sentiers intéressants sur le territoire.

Il est possible de faire la location de moteurs électriques et de vestes de flottaison. Les permis de pêche ne sont pas disponibles à la pourvoirie.

Donc, si vous désirez découvrir les Monts-Valin sur un territoire qui a beaucoup à vous offrir, autant en matière de qualité de pêche ou de chasse que du point de vue humain, vous pouvez choisir cette pourvoirie sans crainte.

Pour en savoir plus, composez le 581 999-5125 ou consultez le www.pourvoiriemontsvalinduarcher.com.

La FédéCP ouvre ses portes

Jusqu’au 26 août, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) ouvre les portes de son centre d’interprétation, à Saint-Augustin-de-Desmaures, entre 9 h et 17 h, les fins de semaine. Situé sur le terrain du Boisé Héritage faune, l’édifice présente des expositions sur le piégeage, les appelants, plusieurs objets de collection, un bel éventail d’oiseaux et une variété importante de mammifères et de poissons naturalisés. Dans le boisé de cinq hectares, on retrouve des sentiers aménagés traversant plusieurs milieux, un endroit idéal pour l’observation des oiseaux. Il y a aussi un pavillon mettant en vedette le dindon sauvage. Une visite à faire pour découvrir la flore et la faune du Québec. Informations : 418 878-8999.