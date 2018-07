Objectif de 5000 $: une campagne de sociofinancement pour retrouver Mélissa Blais

Il y a plus de huit mois que Mélissa Blais, cette mère de deux enfants de Yamachiche, en Mauricie, s’est volatilisée après avoir passé la soirée dans des bars de Louiseville. La Sûreté du Québec n’a pas même retrouvé la voiture de la femme de 34 ans.

Son conjoint a souvent pris la parole dans les médias afin d’aider à faire avancer l’enquête. Cette fois, c’est la belle-sœur de la jeune mère qui essaie tout ce qui est en son pouvoir afin de retrouver Mélissa.

«Notre sentiment d'impuissance augmente de plus en plus. On ne sait plus quoi penser ni quoi faire. On essaie un peu n’importe quoi. Si ça peut aider», a laissé tomber Sylvie René.

Mme René tente une campagne de sociofinancement sur la plateforme Onedollargift afin d’amasser 5000 $. Elle espère que ce montant pourra délier des langues et permettre de revoir celle qu’elle aime.

«C’est impossible qu’elle soit disparue sans que personne n’ait rien vu ou entendu quelque chose», a-t-elle ajouté.

Ce montant de 5000 $ servira à bonifier la récompense de 5000 $ déjà offerte par Jeunesse au Soleil.

François Venne, le conjoint de Mélissa Blais, sa belle-sœur et les autres membres de la famille de la disparue croient qu’elle a été victime d’un acte criminel.

Mélissa Blais a été vue pour la dernière fois le 2 novembre dernier au bar Les Deux Dés situé à Louiseville. Depuis, aucun indice n'a émergé, pas même de trace de sa voiture, ce qui renforce l’hypothèse du crime aux yeux de ses proches.

Si vous souhaitez contribuer à la campagne pour aider à retrouver Mélissa Blais, cliquez ici.