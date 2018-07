Ce que j’aime de Montréal, c’est qu’on ne s’ennuie jamais, mais vraiment jamais. Commençons par le fait que de nouveaux restaurants voient le jour dans la métropole. Puis, les festivals battent leur plein au cœur du centre-ville et on consacre même une journée internationale à un populaire cocktail cubain. Tout y est pour bien boire, bien manger et s’amuser! Voici donc trois sorties qui désennuient à découvrir, ce week-end.

MANGER : Du nouveau dans le Vieux-Montréal

Photo courtoisie

Il y a encore du nouveau sur la scène gastronomique montréalaise. Au cœur du Vieux-Montréal, le chef Joe Mercuri et le groupe Ville-Marie Collection ont ouvert les portes du resto-bar italien Joiea Sociale. Qu’est-ce qu’on y trouve? Beaucoup de choses. Primo, une fine cuisine italienne au lunch et au souper, mais tout de même accessible : on y déguste de bonnes pizzas, des plats de pâtes recherchés et authentiques, des viandes et des poissons grillés ou encore des plateaux de charcuteries et de fromages fins. Secundo, la section bar nous invite à prendre l’Aperitivo, question de se réunir le temps d’un 5 à 7 entre amis ou entre collègues, avant de passer à table. D’ailleurs, le cocktail signature Apérol Spritz, est délicieux et parfait, durant les temps chauds. Finalement, l’endroit laisse place à une école culinaire. Le chef nous apprend comment faire une sauce tomate traditionnelle, des gnocchis à la ricotta comme nonna ou encore un pesto au basilic. Les participants pourront découvrir plusieurs autres recettes et techniques de la cuisine italienne, tout en dégustant les vins ou les cocktails qui se marient aux plats. (645 rue Wellington, Montréal)

BOIRE : La Journée Internationale du Daiquiri

Photo courtoisie

Quoi de mieux qu’un Daiquiri bien glacée pour commencer votre week-end? En effet, la Journée Internationale du Daiquiri se déroule dans plusieurs villes du monde et s’arrête aujourd’hui à Montréal, en collaboration avec Bacardi Rum. Les fanatiques du cocktail cubain à base de fraises, pourront se rendre aux différents bars participants, qui se livreront une compétition du meilleur Daiquiri en ville. Parmi ceux-ci, on retrouve le Cloakroom, Atwater Cocktail Club, Le Mal Nécessaire et le bar El Pequeño. Chaque drink sera détaillé entre 11 et 15 dollars. Santé!

ÉVÉNEMENT : Paris et Montréal ne font qu’un.

Photo courtoisie

Le Festival Juste pour rire démarre en grande pompe avec ses différents galas et l’arrivée de vedettes internationales comme Trevor Noah et Tiffany Haddish...mais j’affectionne particulièrement les humoristes de la France comme Fary Lopes. Le jeune homme qui cartonne déjà en Europe débarque dans la métropole et nous présente le gala Le Lineup Parisien, à l’Olympia de Montréal, qui met en vedette d’autres humoristes français de la relève, qui sont franchement marrant! On nous promet une soirée d’éclat de rire, où les Montréalais et les Parisiens, se réunissent sous le même toit. (1004 rue Sainte-Catherine, Montréal/ Pour vous procurer des billets vous rendre au https://www.admission.com/artist/lineup-parisien-billets/1000573)