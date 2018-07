Plus d’un Canadien sur trois en difficulté financière est un millénial

Une récente étude de l’Institut Angus Reid (IAR) révèle que 16% des Canadiens connaissent des difficultés financières, soit un sur six.

Parmi les citoyens en difficulté, 34% sont des jeunes entre 18 et 34 ans.

D’après le sondage, fait auprès de 2542 personnes sur le web, 21% des répondants ont affirmé ne pas avoir accès aux soins dentaires à cause de leur situation financière. Un quart des sondés ont rapporté avoir emprunté de l’argent pour payer leur épicerie.

IAR a divisé les différentes situations financières en quatre catégories : les personnes en véritable difficulté, celles au bord de la difficulté, celles récemment confortables et celles qui n’ont jamais connu de troubles financiers.

Bien que les revenus des ménages soient en forte corrélation avec leur condition financière, il ne s’agit pas du seul critère. En effet, plus de 20% des foyers en difficulté financière perçoivent entre 50 000 et 100 000$ CAD par an.

Les personnes en difficulté et au bord de la précarité financière représenteraient plus d’un quart de la population canadienne.

Leur situation peut être générée par les dettes, le coût de la vie dans leur lieu de résidence et par les dépenses liées à l’éducation des enfants.

Le rapport révèle aussi que 21% des individus au bord de la difficulté financière ont un diplôme universitaire.

L'étude précise que les groupes sociaux en extrême pauvreté n’ont pas pu être atteints, car ils n’ont pas toujours accès à internet.

Par ailleurs, 67% des individus en troubles financiers pensent que leur situation est pire que celle de la génération précédente.

Concernant les générations futures, les Canadiens estiment à 43% qu'elles auront plus de difficultés que leurs parents.

Actuellement, 31% d'entre eux affirment régulièrement se sentir très anxieux vis-à-vis de leur situation financière.