Politiciens humains: vives réactions

Dimanche dernier, j’ai publié un texte qui s’intitule Nos politiciens, ces humains. J’y affirmais notamment que les politiciens sont des personnes comme les autres et qu’ils méritent un minimum de respect.

Je dois dire que j’ai été surpris par les réactions ! Des dizaines de gens m’ont écrit pour me dire que c’était légitime de les insulter. Que la plupart des politiciens – ou ceux que l’on n’aime pas en particulier – prenaient des décisions contraires à l’intérêt de la population. Que les chiens, au moins fidèles à leur maître, méritaient plus de respect.

Je vous le dis, c’était presque unanime !

Pourtant, je persiste, je signe et j’irai même plus loin : les politiciens ont tous la conviction d’agir pour le bien commun ou, à tout le moins, de l’idée qu’ils s’en font.

Le débat politique

On va d’abord régler quelque chose. En politique, comme dans la vie en général, il y a très peu de gens qui, comme Gargamel brassant sa marmite, conçoivent de noirs desseins en s’exclamant : « Hohoho ! Comme je suis méchant ! »

Tout le monde a la certitude qu’il fait ce qui est bon pour le groupe. Que ses idées sont celles dont la collectivité a besoin.

C’est pour ça qu’on a un débat politique. Parce qu’on ne s’entend pas sur ce qui doit être fait pour assurer le plus grand succès du plus grand nombre, et au bénéfice de la communauté.

Si on le savait, on n’aurait pas besoin de politiciens. On confierait les clés du gouvernement à des technocrates ou à un homme fort, comme certains le proposent, mais à ce moment-là, il n’y aurait plus de reddition de compte et on ne pourrait plus changer de direction.

C’est important d’admettre que même le politicien que vous détestez le plus peut néanmoins être sincère. Personne ne va en politique dans le but de faire du tort aux gens.

Pas plus mal intentionnés

Évidemment, il faut surveiller les politiciens. On peut être en désaccord avec leurs décisions et, à ce moment, le dire de toutes nos forces. On peut constater qu’ils n’ont pas les compétences ou qu’ils manquent de jugement ou d’empathie dans l’exercice de leurs fonctions. Il faut également savoir qu’il leur arrive de mentir ou de tordre la vérité, mais pas vraiment plus que la plupart des gens qui essaient de se sortir d’un faux pas au boulot, qui négocient un gros achat ou qui veulent gagner une dispute avec leur ex.

Il arrive parfois qu’ils manquent de courage face à des situations difficiles ou qu’ils reculent trop vite devant des obstacles imprévus. Ils confondent trop souvent leurs propres intérêts avec ceux de la collectivité, surtout quand ils pensent à leur élection. C’est ce qu’on appelle l’opportunisme.

Et dans toutes ces situations, on peut et on doit le dire, puis faire ce qu’il faut pour que ça change. Il faut toutefois se souvenir que les politiciens ne sont généralement pas plus mal intentionnés qu’on ne l’est soi-même au moment de commenter leur travail derrière son écran.

Gardons ça en tête et nous aurons déjà une conversation politique plus saine et constructive.

Quant à comprendre les motivations intimes de Donald Trump, on se gardera ça pour un autre texte.