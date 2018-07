Qu'est-ce qu'un micro CV ?

Steve Proulx - 37e AVENUE

Parfois aussi courts que 140 caractères, ces CV miniatures sont destinés à présenter aux recruteurs pressés qui vous êtes, ce que vous savez faire, quel poste vous cherchez et comment vous rejoindre. Voici quatre formes que peut prendre le micro CV.

Le CV d’une page

Facile à distribuer dans une foire de l’emploi, par exemple, le CV d’une page est de plus en plus populaire. Pour s’inspirer, on trouve même sur internet de nombreux modèles (Word) de CV d’une page. Pour arriver à faire entrer tous ses accomplissements sur une feuille 8 ½ x 11, il faut souvent couper. Identifiez les trois ou quatre compétences-clés que vous souhaitez mettre de l’avant, puis ne conservez que les expériences de travail qui ont mis à profit ces compétences-clés (oubliez votre emploi d’été au café du coin). L’idée est de retenir l’attention du recruteur afin que votre CV se retrouve dans la pile des « candidats potentiels ». Enfin, inscrivez l’URL de votre profil LinkedIn afin que le recruteur puisse en savoir plus sur vous.

Le CV sur une carte professionnelle

Encore plus réduit que le CV d’une page, vous pourriez aussi fournir aux employeurs potentiels un CV qui tient sur une carte professionnelle ! L’espace restreint ne permettra pas les épanchements : le recto servira aux informations pour vous rejoindre et au verso seront affichés vos champs d’expertise et votre expérience de travail la plus pertinente. Conservez-en toujours quelques copies sur vous !

Le CV en 140 caractères

La tendance a démarré en Chine : un CV aussi court que 140 caractères, soit la longueur maximale d’un tweet. Pour le plaisir de la chose, faites l’exercice et tentez de résumer votre carrière et vos ambitions professionnelles en 140 caractères... Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire! S’il n’est pas recommandé d’envoyer un CV en 140 caractères à un employeur potentiel, vous pourriez tout de même utiliser cette phrase comme signature de vos courriels ou en guise de bio sur les réseaux sociaux.

Le CV graphique

Malgré son nom, le CV graphique n’est pas seulement pertinent pour les professionnels du design ou des arts graphiques. Un gestionnaire de projet pourrait vouloir se démarquer en présentant son expérience sous forme de « parcours » dans une infographie qui ne passera pas inaperçue. Si vous n’avez pas de compétences en design graphique, des outils comme PiktoChart [http://www.piktochart.com] fournissent des modèles pouvant être utilisés pour créer en ligne des infographies professionnelles. Certains modèles sont gratuits.