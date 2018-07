Une violente sortie de route fait un mort et trois blessés

Un grave accident de la route a fait un mort et trois blessés mercredi après-midi dans la région de Charlevoix.

Un camion de déménagement a fait une violente sortie de route au bas de la côte qui mène vers le cœur du village de Petite-Rivière-Saint-François. Le camion avec quatre personnes à bord aurait quitté sa voie avant de traverser la voie inverse pour faire un capotage et s’écraser dans le fossé opposé.

« En règle générale, il y a une méconnaissance des côtes de Charlevoix. On va attendre les conclusions avant de blâmer quiconque, mais ça ne pardonne pas si on ne fait pas attention », a expliqué Alain Gravel, directeur du Service sécurité incendie de Baie-Saint-Paul. Selon ce dernier, la compagnie de transport qui a fait la sortie de route n’est pas une entreprise locale.

On ignore pour le moment les raisons exactes de la perte de contrôle. Une inspection mécanique du camion sera assurément effectuée. Les survivants témoins du drame pourraient aussi fournir au moins une partie de la réponse. Une zone de vérification des freins et un lit d’arrêt sont aménagés un peu plus haut dans cette pente abrupte.