La première manche à l’impact

L’Impact a pris le haut du pavé dans le match aller de la demi-finale du Championnat canadien en battant les Whitecaps de Vancouver 1 à 0 sur un but d’Alejandro Silva devant une foule très active d’un peu plus de 13 000 spectateurs au stade Saputo mercredi soir.

« On aurait bien aimé pousser pour mettre ce deuxième but, on sait que ça sera difficile là-bas, mais on s’est mis dans une position favorable », a commenté Rémi Garde.