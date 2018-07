Un méga festival pour les «vegans» aura lieu à Montréal à l’automne

Les végétaliens sont de plus en plus choyés à Montréal en ce qui concerne l’offre alimentaire végétalienne dans les restaurants et les épiceries. Quelques évènements culinaires d’envergure prennent aussi part au mouvement en proposant des options véganes aux festivaliers.

Il ne faut donc pas s’étonner de voir le Festival végane de Montréal (FVM) revenir pour une 5e édition les 20 et 21 octobre prochains, et cette fois, encore plus grand et gros que les années précédentes.

Une publication partagée par CloClo Choco (@chez_cloclochoco) le 4 Nov. 2017 à 5 :14 PDT

Une publication partagée par Vegan Foodie (@blondieveganfoodie) le 5 Nov. 2017 à 6 :41 PST

En effet, le festival déménage au Palais des congrès afin de pouvoir accueillir davantage d’exposants, mais surtout encore plus de festivaliers.

Une publication partagée par Sophie Sucrée Vegan Bakery (@sophiesucree) le 4 Nov. 2017 à 10 :48 PDT

Au FVM, vous pouvez goûter à toutes sortes d’aliments, mais aussi découvrir plein de produits de beauté, des items pour la maison ou encore des marques de vêtements qui sont respectueuses de l’environnement et des animaux.

Une publication partagée par Meghan👩🏻‍🌾🚲 (@meghangnreux) le 6 Nov. 2016 à 11 :39 PST

Ceux qui voudront également assister à des conférences et des démonstrations culinaires par de grands chefs pourront également le faire. De plus, le festival ajoute cette année des ateliers thématiques pour ceux et celles qui désireront pousser leurs connaissances plus loin encore.

Une publication partagée par Amy Mackevic (@amymacks) le 5 Nov. 2016 à 2 :16 PDT

Même si le festival déménage dans un plus grand espace, l’accès sera encore gratuit pour tous.

Une publication partagée par montréalaise (@haddad.olivia) le 12 Nov. 2017 à 10 :56 PST

L’horaire exact du festival n’a pas encore été dévoilé alors surveillez la page Facebook de l’évènement pour plus de détails dans les prochaines semaines.

Une publication partagée par Laurence (@laurence.aubry) le 7 Nov. 2015 à 4 :40 PST

Festival végane de Montréal

20 et 21 octobre 2018

Palais des congrès de Montréal

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!