Saint-Hubert: un homme de 60 ans est électrocuté lors de travaux d’émondage

LONGUEUIL | Les prochaines heures seront déterminantes pour un homme de 60 ans qui a été électrocuté en effectuant des travaux d’émondage dans la cour arrière de sa résidence, mercredi midi, dans le secteur de Saint-Hubert, à Longueuil.

Le sexagénaire s’affairait à couper les branches d’un arbre mature à l’arrière de sa maison située sur la rue de Normandie lorsque l’accident s’est produit.

L’une des branches de l’arbre aurait touché aux fils électriques se trouvant à proximité et l’homme aurait alors reçu une importante décharge électrique.

Gravement blessée, la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital pour recevoir des soins et subir une batterie de tests.

Selon les autorités, les prochaines heures seront déterminantes concernant son état de santé.

Hydro-Québec a procédé à une coupure de courant dans le voisinage pour la durée de l’intervention des services d’urgence. L’électricité a été rétablie moins de deux heures plus tard dans le secteur.

La scène de l’accident a été protégée par un ruban de sécurité et une enquête a été ouverte pour établir la cause et les circonstances de ce malheureux incident.