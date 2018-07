Vague de vols de fleurs à Granby

Au moins quatre commerces du centre-ville de Granby ont été victimes de cambriolages assez inusités ces dernières semaines. Des bacs à fleurs, des fines herbes et des fleurs en terre placés à l’extérieur de leurs établissements ont été subtilisés.

« C’est fait de façon très propre. Ils sont venus avec des pelles. C’est fait pour être replanté. Ce n’est pas du vandalisme », explique Jacques Fontaine, propriétaire du salon de coiffure Maurice, à La Voix de l’Est.

Son commerce, le Théâtre de l’Ancien presbytère, le traiteur Marmiton et le fleuriste Maison Montcalm comptent parmi les commerces visés par ces voleurs aux pouces verts.

Décourageant

Bien que la valeur des biens subtilisés soit peu élevée, ces cambriolages pourraient décourager les commerçants de replanter ces végétaux, qui ont pour but principal d’embellir le quartier.

« C’est juste désagréable. Si on s’en fait voler d’autres d’ici la fin de l’été, on n’en mettra plus. C’est dommage », se désole Martin Gougeon, propriétaire du Théâtre de l’Ancien presbytère.

Le Service de police de Granby a d’ailleurs fait savoir qu’aucune plainte n’a encore été déposée concernant ces évènements.