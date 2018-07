5 chalets à louer si vous avez besoin de vous ressourcer dans les bois

Vous rêvez de vous retrouver en forêt dans un bon vieux chalet en bois rond?

On a fouillé sur Airbnb pour vous dénicher des cabanes et maisons chaleureuses comprenant obligatoirement des murs de bois et un certain charme d'antan.

Ça devrait être parfait si vous avez besoin de décrocher... et de voir autre chose que des décors «ultra Pinterest»!

5 chalets en bois pour vos séjours dans le bois:

1. Le chalet Nahele de Val-des-Lacs, dans les Laurentides

Vous pourrez veiller autour du feu de camp et déjeuner sur la terrasse au milieu de la forêt si vous louez cette maison typique de Val-des-Lac, qui date de la fin des années 1700 ou du début des années 1800. Elle peut accueillir 10 personnes, dans 5 chambres, et se trouve à 20 minutes de Mont-Tremblant.

À partir de 340 $ par nuit

2. Cette «cabane au Canada» à Hatley, dans les Cantons-de-l’Est

«Vivez au rythme de la nature, sans électricité, sans eau courante, à l'ancienne. Four au propane, poêle à combustion lente, le bonheur...» Voilà la description proposée par l’hôte de ce chalet rustique situé sur une terre à bois. Que dire de plus?

La cabane peut loger 3 personnes.

À partir de 69 $ par nuit

3. Ce méga chalet de luxe à La Malbaie, dans Charlevoix

En forêt, à flanc de montagne et surplombant le fleuve St-Laurent, ce vaste chalet de bois respire le luxe. Il est doté d’un «spa» extérieur avec vue, compte 4 chambres, 4,5 salles de bain et peut accueillir 10 voyageurs.

À partir de 1100 $ par nuit

4. Ce chalet de bois à Ste-Brigitte-de-Laval, près de Québec

Situé près d’un lac privé que vous pourrez explorer en canot, ce chalet se trouve à 40 minutes de la Vieille Capitale et non loin de l’île d’Orléans. Il s’adresse aux gens à la recherche d’un séjour paisible en forêt. On y trouve 2 chambres et un divan-lit; 6 voyageurs peuvent y loger.

À partir de 120 $ par nuit

5. Le chalet Saint-Armand, à Saint-Armand, dans les Cantons-de-l’Est

Tout près de la frontière avec le Vermont, ce chalet tout en pin est situé près d’une rivière et du lac Champlain, en forêt. Il compte 2 chambres, il peut accommoder 4 personnes et il a déjà fait la une d’un magazine de déco!

À partir de 160 $ par nuit

