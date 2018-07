ROCHON (Fortier), Denise



À Trois-Rivières, le 14 juillet 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Denise Rochon, épouse de M. Maurice Fortier.Outre son époux Maurice, elle laisse dans le deuil son fils Benoît (Marie-Pascal), ses deux petites-filles Élie et Camille, ses frères Roger (Sylvie) et Serge (Linda), ses soeurs Ginette (Réjean), Michèle (Daniel), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 19 juillet de 17h à 20h30 à la:400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔME450 438-1234Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jeudi, à 20h30 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Albatros de Trois-Rivières.