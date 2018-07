Agenda du week-end

Festival international Nuits d’Afrique

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, le village des Nuits d’Afrique est situé dans le quadrilatère bordé par les rues Ontario, Clark, de Montigny et Saint-Urbain : une zone familiale, de la bouffe et surtout de la musique et des spectacles de 14 h à 22 h. Zalama Crew, vendredi, 21 h 40, Le Chœur brésilien, samedi, 14 h, Sébouka Bambino, dimanche, 21 h 40, et bien d’autres artistes. Consultez le site.

Bouffons Montréal

Jusqu’au 29 juillet, au coin de la rue de Bleury et sur Sainte-Catherine, de 12 h à 23 h, tous les jours, on pourra se retrouver dans le plus grand village gourmand d’Amérique du Nord.

Mondial des jeux Loto-Québec

Photo courtoisie

Jusqu’au 29 juillet, ce festival entièrement dédié au jeu vous occupera tous les jours de 16 h à 23 h. Rendez-vous à l’Esplanade des Jeux au cœur du quartier des spectacles. Vous pourrez tester vos habiletés aux jeux de société, aux jeux géants et aux jeux vidéo.

Shakespeare in the Park

La troupe Repercussion, qui joue des pièces de Shakespeare revisitées et en anglais, se promène de parc en parc jusqu’au 8 août. C’est ainsi que cet été on pourra voir une version spéciale (ce sont deux femmes qui s’aiment) de Romeo & Juliet : Love is Love. La troupe sera vendredi au parc NDG, samedi au Centre canadien d’architecture et mercredi prochain au parc La Fontaine. Toujours à 19 h. Notez que le texte français peut être suivi sur un téléphone mobile. Consultez le site pour le calendrier. C’est gratuit.

Bfly : des papillons pour les enfants

Dans un décor enchanteur et une ambiance musicale féérique, les enfants pourront vivre une expérience magique à l’espace interactif du Quartier Dix30. Il y a quelques options de visites, vous pouvez acheter les billets sur place ou en ligne.

Les Zones musicales de Laval

Photo courtoisie, Marc Montplaisir

Dans le cadre des Zones musicales, plusieurs spectacles ont lieu un peu partout à Laval jusqu’au 8 août : ce vendredi soir, Émile Bilodeau sera au Centre de la nature, à 20 h 45. Simon Laganière fera la première partie à 20 h. Samedi, au même lieu et à la même heure, on entendra Félix Dyotte, puis Karim Ouellet. Rendez-vous à la scène du Village des arts. Si vous aimez la musique cubaine, dimanche, Trabuco Habanero présente un spectacle au parc des Prairies à 19 h 30. Gratuit.

Juste pour ados

Dimanche, à 16 h, à la Place des festivals aura lieu le « show le plus gratuit du monde » : Juste pour ados. Consultez la page Facebook.