■ La frustration de vieillir c’est d’avoir toutes les réponses, mais que personne ne te pose de question.

■ Répondez à votre Bluetooth : « Veuillez dire une commande. » OK. Du pain, du lait, du beurre...

■ Ne cherchez plus Stéphane Talbot au Maroc. Depuis octobre, il est directeur d’un terrain de golf en Australie. On est loin de Belœil.

■ Le pro Jean Laforce du club Champêtre tente présentement sa chance sur le circuit senior en Écosse. Force Laforce.

■ Quel est le seul joueur à avoir gagné la coupe Stanley avec Gordie Howe à Detroit et Maurice Richard à Montréal ? Marcel Bonin, de Joliette.

■ Jacynthe, de Bromont, dit qu’elle a l’intention de vivre éternellement. Pour l’instant, tout se passe comme prévu.

■ Le temps peut être un formidable guérisseur, mais il est un minable esthéticien.

■ Quatre étapes de la vie : Tu crois au père Noël. Tu ne crois plus au père Noël. Tu fais le père Noël. Tu as l’air du père Noël.

■ Esthétique Auto Précision c’est le nom d’un nouvel atelier sur Taschereau, à Brossard, où on remet votre bagnole comme si elle était neuve. Phénoménal.

■ Ça prend un coup au Lac Saint-Jean. André Tremblay dit que c’est le seul endroit où il y a des horloges Molson dans les pouponnières.

■ Aujourd’hui, c’est un jour de fête d’humoristes. Richard Z. Sirois touche 62 ans. Jean-François Mercier, 51 ans. Louis Morissette, 45 ans.

■ Félicitations aux filles de l’International 2000 qui ont gagné l’Interclub 2018 (B) en finale contre le Base de Roc et le Bellevue.

■ Quand il ne tourne pas, Denys Arcand roule sur les allées du club de golf de Rosemère, et il score en plus.

■ Cessez de croire que le réservoir Baskatong est vide de poissons. Bien logé à L’Auberge du Bouleau Blanc, Manon et moi avons fait une pêche plus que respectable aux dorés jaunes et noirs.

■ L’échange de Max Pacioretty avec les Kings de Los Angeles a avorté parce que le capitaine demandait la lune en vue d’un nouveau contrat. Il se voit pas mal plus gros qu’il est celui-là. Quand tu dis que même ton agent est exaspéré...

À demain

On cligne des yeux 25 000 fois par semaine et on n’est même pas essoufflé.