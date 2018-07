Capitales de Québec: un autre mauvais départ du partant

Les Capitales ont poursuivi leur vilaine séquence sur la route en encaissant un revers de 7-3 devant les Boulders de Rockland en lever de rideau de leur série au Palisades Credit Union Park, jeudi soir.

Cette troisième défaite d’affilée forçait Patrick Scalabrini à attendre encore avant d’atteindre le plateau des 500 victoires à la barre des Capitales. En poste depuis 2010, Scalabrini est bloqué à 499 triomphes depuis celui de lundi soir à Ottawa.

En vertu de leur série noire actuelle, les Capitales ont chuté à 3,5 rencontres des Miners de Sussex County, meneurs au classemenet général de la Ligue Can-Am de baseball indépendant. Scalabrini s’attendait à perdre des plumes pendant l’absence des Cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley, qui prennent part présentement aux Jeux d’Amérique Centrale et des Caraïbes, mais n’empête que l’équipe à la fleur de lys détient toujours une confortable avance sur les Jackals du New Jersey, détenteurs du troisième rang.

Encore en retard

Pour un troisième match de suite, les Capitales ont dû jouer du baseball de rattrapage hâtivement dans la rencontre. Scalabrini espérait un départ de qualité de son partant Ryan Searle, mais force est d’admettre que l’Australien a connu son lot de difficultés. Les Boulders ont inscrit deux points dès la manche initiale avant de récidiver avec quatre points en quatrième manche.

Searle avait aussi éprouvé des ennuis à sa dernière sortie comme partant pour le club de Québec. Cette fois, il a été retiré après cinq manches et six points mérités sur neuf coups sûrs, tout en ayant alloué deux passes gratuites et obtenu cinq retraits au bâton.

«C’est la moins pire des défaites, mais c’est à l’image des deux dernières défaites. On n’a pas eu un départ de qualité et malheureusement, ça nous a sortis du match [...] On est bâtis par les lanceurs et si on n’a pas droit à des départs de qualités, on ne gagnera pas une tonne de matchs», a déploré le gérant après la rencontre.

En retard 7-3 après cinq manches, les Caps ont été incapables de combler l’écart, même en plaçant des coureurs aux extrémités à un retrait en huitième manche.

«C’est dur de faire de bons matchs offensifs quand tu tires tôt de l’arrière [...] On a été pris à courir après notre queue», a ajouté Scalabrini

En vitesse

Brett Lee (0-2, 4,01) affrontera les Boulders ce soir dans le deuxième duel de cette série de quatre rencontres... Absent pour un septième match d’affilée en raison d’une blessure à la main gauche, le voltigeur Kalian Sams pourrait effectuer un retour au jeu ce soir.