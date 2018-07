Chance the Rapper rachète un site d’information de Chicago

NEW YORK | Le rappeur américain Chance the Rapper a annoncé jeudi avoir acquis un site d’information locale de Chicago, Chicagoist, qu’il entend utiliser pour « faire écho à la diversité des voix et des contenus ».

Chicagoist appartenait au groupe de médias créé par l’homme d’affaires Joe Ricketts, qui comptait également DNAinfo et Gothamist.

Début novembre 2017, l’entrepreneur avait décidé d’arrêter les activités de l’ensemble de ses sites d’information, braqué par la tentative d’employés de New York de créer un syndicat.

Les actifs ont ensuite été rachetés par la chaîne de radio publique de New York, WNYC, qui a cédé Chicagoist à Chance, originaire de Chicago, où il vit toujours.

« J’ai hâte de relancer (le site) et d’offrir aux habitants de Chicago un média indépendant qui s’attache à faire écho à la diversité des voix et des contenus », a indiqué Chancelor Bennett, de son vrai nom, dans un communiqué publié jeudi.

Chance, 25 ans, a évoqué son acquisition dans un nouveau morceau publié jeudi, « I Might Need Security », dans lequel il semble s’en prendre aux médias locaux de Chicago, notamment au Chicago Sun-Times.

« J’ai acheté le Chicagoist simplement pour que vous, salopes racistes, mettiez la clef sous la porte », dit-il notamment dans ce titre dans lequel une voix féminine chante en boucle « fu** you » (allez vous faire foutre).

Il mentionne un éditorial publié par le Sun-Times début mars, après que le rappeur a annoncé faire don d’un million de dollars aux écoles publiques de Chicago.

L’éditorialiste Mary Mitchell, qui est noire, avait critiqué l’artiste, l’accusant de traîner des pieds dans la procédure judiciaire qui l’opposait à la mère de sa fille de 18 mois pour la garde de l’enfant, ce qu’il a ensuite réfuté.

Connu pour son engagement en faveur des populations défavorisées de Chicago et pour ses prises de position notamment pour le contrôle des armes, Chance est le fils de Ken Williams-Bennett, qui fut notamment assistant de Barack Obama lorsqu’il était sénateur dans l’Illinois.

Chance a publié jeudi quatre nouveaux titres, avant la sortie de son prochain album, dont il avait initialement annoncé la sortie cette semaine, mais qu’il ne publiera que plus tard, a-t-il indiqué mardi.

Son précédent album « Coloring Book », lui avait valu, en 2016, trois Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine.