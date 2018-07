Conseils contre la fatigue causée par les écrans d’ordinateur

Véronique Champagne — 37e AVENUE

Devant un écran, nos yeux travaillent fort ! Vision trouble, yeux qui picotent, rougeurs, maux de tête... Au-delà de quatre heures d’exposition par jour, ces symptômes de fatigue visuelle sont courants.

Voici quelques trucs pour limiter ce mal bien de notre temps.

Cligner des yeux

Lorsqu’on lit à l’écran, on a tendance à moins cligner des yeux, ce qui occasionne une sécheresse oculaire et de l’inconfort. On pense donc à battre des cils fréquemment !

Prendre des pauses

Toutes les heures, on planifie une pause d’écran de cinq minutes : lire des documents sur papier, échanger avec un collègue... On en profite pour porter son regard au loin, afin de varier les axes visuels et de reposer nos muscles oculaires.

Configurer son poste de travail

Si nos yeux forcent, on ajuste la taille de la police au lieu de se rapprocher de l’écran. Une distance de 60 à 80 cm devrait d’ailleurs nous en séparer en tout temps. L’axe du regard devrait aussi être descendant vers l’écran, et les yeux devraient donc être à la hauteur de la moitié supérieure de l’écran. Enfin, la luminosité de l’écran devrait être suffisante.

Optimiser son espace de travail

Pour travailler à l’écran, on privilégie un éclairage ambiant indirect moins lumineux que celui nécessaire pour lire sur papier (200 lux vs 300 lux). On évite tout éblouissement dû au soleil ou à l’éclairage de la pièce, et on garde l’écran propre, pour éviter des reflets qui fatiguent les yeux.

Autant de solutions simples pour un regard reposé à la fin de la journée !