Elle attend l’ambulance durant 8 heures à 94 ans

MONTRÉAL | Une Montréalaise de 94 ans a dû attendre l’ambulance pendant près de huit heures après être tombée dans sa salle de bain, a rapporté CTV News.

Grace Piccione a perdu pied et est tombée sur le sol alors qu’elle marchait vers sa salle de bain, lundi matin.

Son beau-fils, qui était présent au moment de la chute, a rapidement composé le 911, vers 8 h 45.

«Elle disait qu’elle était endolorie de la tête aux pieds», a raconté la fille de Mme Piccione, Irene Piccione, à CTV News.

After falling, Montreal woman waits eight hours on bathroom floor for paramedics

«Mon mari a essayé de l’a soulevé. Mais elle avait mal aux côtes et lui au dos. On nous a dit de ne pas la bouger parce que c’était trop risqué, et de demander de l’aide», a-t-elle ajouté.

Elle a expliqué avoir rappelé quatre fois pour savoir quand l’ambulance allait arriver et aurait eu à chaque fois la même réponse «Nous ne savons pas».

Sa mère est restée allongée sur le sol jusqu’à l’arrivée des secours, vers 17 h 30.

Le traitement des appels en cause

Urgences-santé a indiqué à CTV News que la situation n’avait pas été considérée comme urgente, mais a admis qu’elle aurait dû être plus prioritaire. Tout en soulignant avoir reçu ce jour-là un volume d’appels plus élevé que la normale, 30 % de plus qu’à l’habitude.

Benoit Garneau, porte-parole pour Urgences-santé a expliqué que le problème ne venait pas du manque d’ambulance ou d’ambulanciers, mais du système de triage qui détermine la nature de l’urgence d’un appelant. «Cette situation pourrait se produire à nouveau. Mais nous faisons des choses pour changer notre processus», a-t-il précisé à CTV News.