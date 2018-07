Erne veut saisir sa chance

Ce n’est rien de nouveau, d’ailleurs. Groulx a toujours eu la réputation d’être exigeant et c’est ce qui lui a permis de gravir les échelons dans le hockey et de gagner à plusieurs niveaux.

« Sur le coup, on n’est pas toujours en accord avec sa façon de faire, mais je réalise qu’il m’a permis de me rendre au prochain niveau. Parfois, ça peut être difficile quand tu es dans le moment présent, mais par la suite tu réalises à quel point ça t’aide. C’est un bon gars, et sans dire que les joueurs ne l’aiment pas, disons qu’il est très dur avec eux. Il voit le potentiel dans chacun des joueurs et c’est pourquoi il les pousse au maximum », ajoute l’Américain.