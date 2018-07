Ils continueront de travailler même avec 60 M $ en poche

GATINEAU | Les cinq nouveaux multimillionnaires de la loterie Lotto Max, dont deux Gatinois, ont tous l’intention de continuer à travailler même s’ils viennent d’empocher 60 millions $.

Les cinq amis qui travaillent dans le domaine de l’informatique se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient pour le gouvernement fédéral à Ottawa il y a plusieurs années.

Si l’un d’eux travaillent toujours dans la fonction publique, les quatre autres œuvrent maintenant pour une entreprise d’applications mobile en lien avec les banques.

Ils ont tous l’intention de continuer à travailler, mais pas nécessairement pour le même employeur, même s’ils viennent d’empocher 12 millions $ chacun.

L’un des gagnants, Gilles Dionne de Gatineau, n’a pas l’intention de perdre la tête.

« Ma préoccupation en ce moment, c’est de savoir comment bien gérer mon argent et de ne pas partir pour faire des dépenses folles. On a une belle somme, mais il faut penser à plus loin. Pour l’instant, ce sera de savoir comment investir », dit-il.

Dernière minute

Ils achetaient chaque semaine, à tour de rôle, un billet de loterie depuis au moins huit ans, mais celui qui devait l’acheter vendredi dernier a bien failli l’oublier.

« J’ai réalisé que c’était mon tour d’acheter le billet vendredi lorsque je n’avais pratiquement plus d’essence et que je me suis arrêté dans une station-service. Le lendemain matin quand j’ai vérifié le billet sur mon téléphone, j’ai vu 60 millions $. Je n’y croyais pas », a raconté Bryan Redman d’Ottawa.

Il a aussitôt contacté par téléphone ses quatre amis, mais personne n’a répondu du premier coup.

Le nouveau millionnaire a finalement été en mesure de rejoindre Norman MacDonald de Gatineau et lui envoyer une copie du billet par courriel.

« J’ai vérifié avec ma fille sur le site de Loto-Québec et dès qu’elle a vu les numéros, elle a échappé son téléphone cellulaire. Elle pleurait. On se faisait des gros câlins. Les émotions étaient très fortes », explique l’homme.

Enfants

Les amis qui sont tous mariés et qui ont neuf enfants au total ont réclamé leur coquette somme jeudi au siège social de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario à Toronto.

Comme les amis habitent à différents endroits dans la grande région d’Ottawa et de Gatineau, ils achetaient parfois leur billet au Québec ou en Ontario. C’est à Ottawa, plus précisément à Orléans, que le billet de vendredi dernier a été acheté.

Le prochain tirage du Lotto Max est estimé à 25 millions de dollars vendredi.

- Avec la collaboration de Simon-Pier Ouellet