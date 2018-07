Incendie à Labrieville: Appel à la prudence en forêt

Le travail pour contrer l'incendie de forêt en activité depuis trois semaines à Labrieville sur la Côte-Nord se poursuit.

Alors que l’accès à la forêt est maintenant permis dans le secteur, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) appelle à la prudence, car de nombreuses opérations impliquant des avions-citernes et des hélicoptères sont toujours en cours.

«Les prochains jours risquent également d'être chauds et secs. Donc, il est possible qu'il y ait du travail d'avions-citernes. Il y aura donc beaucoup d'action dans le secteur. Il est possible, également, que des flammes surgissent du sol, qu'il y ait de la fumée. Nous, ce que l'on demande aux gens, c'est de se tenir vraiment loin de toutes les zones de combustion. Donc, si on voit de la fumée et des flammes, on demande de ne pas s'approcher», a expliqué Émilie Bégin, porte-parole de la SOPFEU.

Le feu a endommagé les racines des arbres, ce qui peut les rendre instables avec la présence de vent. La vigilance de tous est demandée.

Par ailleurs, la MRC de La Haute-Côte-Nord invite les villégiateurs dont le chalet a été touché par l'incendie à attendre avant d'entreprendre des travaux de nettoyage et de reconstruction afin de connaître les options disponibles pour gérer efficacement les matières résiduelles.

Incendie contenu

L’incendie est considéré comme contenu, c'est-à-dire que le périmètre touché ne devrait pas s’étendre significativement.

Au total, 12 985 hectares sont touchés. Il y a de la fumée, des points chauds et même des flammes qui sont toujours présents à certains endroits. Selon la SOPFEU, c'est normal à ce stade-ci de l'incendie.

Les feux de forêt qui ravagent de vastes étendues comme celui de Labrieville peuvent continuer de brûler dans la terre et sont particulièrement difficiles à éteindre complètement. Cela peut contribuer à réactiver les flammes dans les points chauds.

Les pompiers forestiers gardent l'œil ouvert et interviennent pour éteindre la fumée. Ils étaient plus de 140 provenant de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec, jeudi, à Labrieville.