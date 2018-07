Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Trois étrangers identiques

Ce documentaire raconte l’histoire de triplets identiques ayant été adoptés par trois familles différentes après avoir été séparés à la naissance. Ils se retrouvent par hasard dans les années 1980 et prennent conscience de leur situation bien particulière. Leurs vies sont ensuite changées à jamais lorsque la nouvelle de cette incroyable réunion les rend célèbres à travers le monde. Ce film de Tim Wardle a été primé par la critique depuis sa sortie aux États-Unis. *Sorti en salle aujourd’hui

Je sors

Musique : Pomme

La jeune Française Claire Pommet, mieux connue comme l’artiste pop Pomme, donnera un concert ce dimanche après-midi au Jardin botanique. La chanteuse a sorti son premier album complet intitulé À peu près à l’automne dernier et s’est notamment produite aux Francos de Montréal cet été. *Dimanche à 14h au Jardin botanique, 4101 rue Sherbrooke Est

Cinéma : Festival Les Filministes

Une sélection de six courts-métrages sera projetée ce dimanche soir au Village au Pied-du-Courant dans le cadre du festival Les Filministes qui présente des films traitant d’enjeux féministes. L’évènement sera précédé d’une séance gratuite de yoga à 18h. Veuillez noter que la projection commencera lorsque le soleil sera couché plutôt qu’à une heure fixe déterminée d’avance. *Dimanche vers 20h30 au Village au Pied-du-Courant, 2100 rue Notre-Dame Est

Musique : Soirée Dômesicle #3

Plusieurs artistes visuels et musiciens s’allieront ce samedi pour animer la troisième soirée Dômesicle de la Société des arts technologiques (SAT). La Montréalaise Debbie Doe présentera tout d’abord Alter Item, une performance audiovisuelle réalisée en collaboration avec Pablo Garcia. Les DJs Jan Pienkowski, Andrés Velilla et Othman Hicham performeront aussi ensuite en compagnie des artistes Binocle et Myriam Boucher. *Demain soir à 22h à la SAT, 1201 boulevard Saint-Laurent

Musique : Afrotronix

L’artiste Caleb Ritmobaye surtout connu pour son personnage afrofuturiste Afrotronix se produira ce soir à Montréal dans le cadre du Festival international Nuits d’Afrique. L’artiste tchadien basé à Montréal qui mélange les rythmes africains à la musique électronique s’est produit un peu partout dans le monde au cours de sa carrière. *Ce soir à 21h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Théâtre : Parc Lafontaine

Ce spectacle de l’auteur Félix Léveillé met en scène six étrangers qui se croisent une nuit au parc Lafontaine. Ces inconnus bousculeront chacun à leurs façons la vie des uns et des autres et qui, au final, tente tout simplement d’avoir une certaine façon un contact humain avec l’autre. *Ce soir à 20h à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Je reste

Télé : Les affranchies

Ce chef-d’œuvre cinématographique du célébré cinéaste américain Martin Scorsese est considéré par plusieurs comme étant l’un des meilleurs films de mafieux ayant jamais été produit. Le film raconte l’histoire d’un jeune criminel vivant la grande vie grâce au crime organisé, mais qui découvrira qu’il devra éventuellement payer pour son crime. *Demain soir à 21h sur Télé-Québec

Album : I’m All Ears de Let’s Eat Grandma

La formation britannique de pop aux accents électro Let’s Eat Grandma est de retour avec ce nouvel album qui est possiblement le meilleur opus de leur carrière. Le duo composé de deux jeunes femmes amies depuis leur plus tendre enfance sera de passage à Montréal le 8 septembre prochain au bar le Ritz PDB. *Sorti le 29 juin

Livre : Meurtres sur la Madison de Keith McCafferty

Ce polar de l’auteur américain Keith McCafferty, qui est aussi éditeur pour un magazine de chasse et pêche, est le premier opus d’une série de livres policiers se déroulant dans l’Ouest américain. Dans Meurtres sur la Madison, un jeune shérif et un ancien détective privé devront s’allier pour résoudre le mystère entourant le meurtre étrangement lié à la lucrative industrie de la pêche à la mouche. *Sorti en librairie le 9 juillet