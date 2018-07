Julianne Séguin et Charlie Bilodeau mettent fin à leur partenariat

Après avoir obtenu une neuvième place aux récents Jeux olympiques d’hiver, à Pyeongchang, les patineurs en couple Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont décidé de mettre fin à leur partenariat en tant qu’équipe.

«En ce moment, Julianne et Charlie n’ont pas annoncé leurs intentions et prendront du temps pour réfléchir à leurs projets d’avenir», a précisé Patinage Canada, par voie de communiqué.

Séguin, de Longueuil, et Bilodeau, de Trois-Pistoles, faisaient équipe depuis novembre 2012. Ils ont rapidement gravi les échelons nationaux et internationaux du patinage en couple.

Au début de leur partenariat, Julianne et Charlie sont devenus médaillés d’argent des Championnats canadiens juniors, en 2014, ont remporté la finale du Grand Prix junior ISU de patinage artistique en 2014, et ont été médaillés d’argent aux Championnats du monde juniors en 2015.

Au niveau senior, l’équipe a notamment gagné trois médailles aux Championnats canadiens (argent en 2016 et 2018 et bronze en 2015) et trois médailles dans le circuit du Grand Prix ISU de patinage artistique (bronze à Skate America 2015, bronze au Trophée Éric Bompard 2015 et or à Skate America 2016). Ils ont concouru trois fois aux Championnats du monde ISU de patinage artistique, leur meilleur résultat, un classement en huitième place, ayant été obtenu en 2015.