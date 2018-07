La durée idéale des vacances : 8 jours

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Quoi de mieux que quelques jours de vacances pour se ressourcer et recharger ses batteries... Selon une étude finlandaise, de 8 à 11 jours suffiraient à récupérer totalement. Plus longtemps ? Vous risqueriez de vous ennuyer ! Explications.

Des psychologues de l’université de Tampere en Finlande sont parvenus à déterminer le nombre idéal de jours de vacances : huit jours permettent d’atteindre le niveau maximal de détente et de bonheur. Ce sentiment positif diminuerait après le onzième jour, laissant place à l’ennui ou au mal du pays.

L’organisme a besoin de temps

Les effets du repos sur le corps et l’esprit n’atteignent leur paroxysme qu’au huitième jour des vacances. L’organisme a besoin de tout ce temps pour s’habituer à un nouveau rythme plus lent, et sortir de la routine du métro-boulot-dodo. Après cette semaine loin des courriels, des réunions, des responsabilités et du stress, le cerveau commence à passer « en mode vacances ».

Les chercheurs suggèrent d’ailleurs de prendre plusieurs pauses de 10 jours au cours de l’année afin de permettre au corps et à l’esprit de se reposer. « Souffler de temps en temps est plus important pour préserver la santé globale de l’organisme que la durée d’une seule période de repos », peut-on lire dans l’étude finlandaise. Lors des vacances, ils conseillent également d’avoir huit heures de sommeil par nuit dans un environnement confortable, sombre et calme.

Prendre peu (ou pas) de vacances est dangereux pour la santé

Des vacances « improductives » augmentent les risques de décès prématuré et de maladie, révèle en outre l’étude. Les courtes pauses, comme les longs week-ends, ne sont pas suffisamment longues pour couper les ponts entre le travail et la vie familiale et permettre à l’organisme de récupérer.

De plus, ces semaines raccourcies forcent souvent le travailleur à faire des heures supplémentaires pour compenser son absence.

Le retour au travail

Une mauvaise nouvelle toutefois pour les vacanciers : l’étude révèle que peu importe le nombre de jours de repos, cela n’a aucune influence sur le blues du retour au travail. « Le premier jour de la première semaine de votre retour au bureau aura eu raison de tous les bénéfices que vos vacances vous ont apportés », indique l’étude.

Profitez donc au maximum de vos onze jours de vacances avant le retour à la réalité. Et malgré les 3 semaines de congé réglementaires au Canada, cette étude confirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 41 jours par année comme au Brésil et en Suède pour reprendre des forces...