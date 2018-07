« Je n’ai jamais entendu un Québécois de souche prononcer le l final de mots comme baril et sourcil (contrairement à de nombreux autres francophones) », remarque avec justesse une lectrice, H. Duval. C’est en effet la règle au Québec de taire le l final des termes baril, sourcil, persil, nombril, par exemple, prononcé avec assurance par la majorité des Français. Certaines régions du centre de l’Hexagone échapperaient à ce (léger) travers de langue. La méthode québécoise — préférable — s’appuie sur l’avis de nombreux ouvrages comme le Dictionnaire des difficultés de la langue française (Larousse) : baril (se prononce bar-i) ; persil (se prononce pèr-si) ; sourcil (se prononce sour-ci). Cela n’empêcherait pas la majorité des Suisses francophones de faire entendre eux aussi la consonne finale l. Et les Belges de faire, semble-t-il, comme les Québécois. N’ayons pas la grosse tête pour autant, ne nous pétons pas les bretelles. Et voyons le sens de ces deux dernières expressions familières dans une prochaine chronique.