La Pocatière: un proprio de dépanneur et un ado se battent

Après avoir été poussé, Serge Dumas a tenté de repousser le jeune vers la sortie avec ses bras et l’a fait tomber par terre. Le mineur s’est relevé et a tenté de lui donner des coups de poing.

« Les policiers ne sont jamais venus au dépanneur. Je les ai vus s’arrêter en face après 30 minutes et ils m’ont appelé trois heures plus tard pour me dire que j’étais en état d’arrestation pour voies de fait et on m’a demandé de me présenter au poste [de police] », raconte Serge Dumas.