«Les Blues m’ont convaincu de revenir» - David Perron

La nouvelle acquisition des Blues de Saint-Louis, David Perron, ne pouvait que se réjouir à la suite de sa nouvelle entente de quatre ans, avec l’équipe qui l’a repêché en 2007.

Il s’agit d’un troisième passage avec les Blues pour l’attaquant québécois, qui vient de connaitre la meilleure récolte de sa carrière avec l’équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Golden Knights de Vegas avec 66 points amassés en 70 rencontres.

«Ils m’ont donné beaucoup d’assurance lors des conversations avant la signature. Ils ont réussi à me convaincre à revenir avec eux en m’offrant un contrat de quatre ans», a souligné Perron, jeudi, alors qu’il participait au tournoi de golf de son ex-coéquipier chez les Knights, Jonathan Marchessault.

«J’ai trouvé ça difficile de changer de demeure chaque année, alors trouver un semblant de stabilité, c’était très important pour moi.»

Il a par ailleurs ajouté qu’il n’en voulait pas à la formation du Missouri de ne pas l’avoir protégé lors du repêchage d’expansion l’été dernier.

«J’ai connu deux bonnes dernières saisons dans la LNH, mentionne celui qui a aussi porté les couleurs des Ducks, des Oilers et des Penguins. Les Blues ont manqué d’attaque l’année dernière et ils ont affirmé qu’ils avaient fait une erreur en ne me gardant pas, c’est ce qui m’a convaincu de revenir.»