Les coups de cœur de...Marina Bastarache

Star du web et du petit écran, Marina Bastarache gagne en popularité depuis quelques mois. Son profil Instagram compte plus de 160 000 abonnés et sa chaîne YouTube est suivie par plus de 36 000 internautes. L’influenceuse qui parcourt les quatre coins du globe se pose cet été à Montréal, avant de s’envoler vers sa prochaine destination. Voici donc les endroits coups de cœur en ville de la jeune animatrice.

Le restaurant favori ?

Photo tirée d'instagram

Je dirais que je suis une fille qui adore les déjeuners. Disons que c’est le jour de ma fête, je préfère une invitation au déjeuner ! J’ai toujours une faim de loup, le matin. Alors, j’adore me rendre chez Régine. C’est tellement beau avec leurs banquettes en velours. Je me sens comme une princesse victorienne ! J’aime aussi beaucoup le Mélisse. C’est délicieux. C’est l’endroit où j’ai lancé le magazine Édition Papier. Je suis aussi une fille de tartares et j’aime bien le Grinder. C’est une valeur sûre.

Photo tirée d'instagram

Un endroit où prendre un café ?

Je suis une fille de l’East Side ! Il faut s’en souvenir ! Dans Hochelaga, il y a le Hoch Café. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai un amour particulier pour cet endroit. Je crois que c’est parce que je m’y rendais souvent pour travailler mes textes des émissions Code F ou Célibataires et nus. Le café est bon et je m’y sentais bien. C’est vraiment cozy !

L’activité préférée ?

Photo tirée de Facebook

J’adore lire et je trouve que je ne prends pas assez le temps de le faire. Là, je viens de terminer le deuxième livre d’Ingrid Falaise, que j’aime tant. J’ai également envie de lire les livres de Valérie Chevalier. On me dit à quel point c’est super bon. J’ai un petit côté « geek » et je pourrais relire vingt fois les romans Harry Potter s’il le faut ! Je suis une grande fanatique ! Lire, c’est un truc que je fais pour moi. J’aime vraiment ça. Sinon, j’avoue que de regarder une série en rafale, comme Scandal, c’est une de mes activités préférées. Je rêve d’être Olivia Pope ! Cette femme est parfaite !

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée d'instagram

Je dirais la boutique La petite garçonne. J’avais entendu vaguement parler de cette boutique, mais après avoir collaboré avec eux, lorsque j’animais OD Plus, j’ai capoté ! C’est un mini magasin qui renferme plein de marques. Il y a tellement de choix de styles. Il y a beaucoup de griffes québécoises. Leurs vêtements sont vraiment wow ! Contrairement à une chaîne comme Zara ou H&M, on ne peut pas deviner d’où vient la pièce que l’on porte. Il y a aussi de beaux sacs à main, des sous-vêtements, de belles robes... En ligne, ça marche super bien aussi. C’est rapide comme service.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Agence QMI, Christopher Nardi

Les festivals de musique. Il y a Osheaga, évidemment, mais j’ai découvert l’ÎleSoniq. Je dois admettre que j’avais des jugements face à l’événement. Et maintenant, je capote sur ce festival de musique électronique. J’y participe, cet été, pour une troisième année. Il faut voir les gros écrans, les DJ qui sont en transe avec la musique et la foule... Il y a quelque chose d’enivrant. J’ai aussi redécouvert le Beachclub. J’avais aussi beaucoup de jugements, mais là encore je capote ! Premièrement, Olivier est vraiment cool. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui. Il a réussi à transformer l’endroit et il fait venir du monde vraiment hot ! Je me vois en train de danser sur du Daddy Yankee, la semaine dernière ! Ce week-end, je vais voir Sean Paul. Je suis une folle de musique !