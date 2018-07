Mort d'un déménageur dans Charlevoix: les victimes étaient à 500 mètres de leur destination

C’était l’incompréhension la plus totale, jeudi, dans les locaux de l’entreprise de déménagement Nap Giroux, qui a perdu un travailleur dans la violente sortie de route de l’un de ses camions dans la région de Charlevoix.

Stéphane Boudreau, un résident de Québec âgé de 48 ans, a péri après que le camion de déménagement dont il avait les commandes se soit renversé dans un fossé, mercredi, au bas d’une côte sur la rue Principale, à Petite-Rivière-Saint-François.

L’accident s’est produit alors que les quatre déménageurs à bord n’étaient plus qu’à 500 mètres de leur destination. Ils avaient chargé le véhicule de 28 pieds, plus tôt, à l’île d’Orléans.

Inconsolables

Devant les bureaux de Nap Giroux, à Québec, les employés étaient inconsolables au lendemain du drame. Des fleurs ont été déposées sur l’automobile de la victime.

Photo Dominique Lelièvre

«Les gars sont ébranlés, ils ont mis des fleurs sur son char. On est sous le choc. C’était plus qu’un chauffeur, c’était un ami pour tous les gars. On est juste un noyau de 15 à 20 réguliers ici. [Stéphane Boudreau] était avec nous autres depuis quatre ou cinq ans», confie le copropriétaire de l’entreprise, Frédéric Giroux.

Lors du passage du Journal, un survivant de la collision, le visage encore couvert de lésions, s’est dit outré par les hypothèses formulées par des témoins voulant que la «méconnaissance» des côtes de Charlevoix puisse être en cause, puisque l’entreprise sert des clients jusqu’au Labrador et qu’elle a l’habitude des terrains escarpés.

Freins vérifiés

Il assure que son collègue a bel et bien immobilisé le camion et a procédé à la vérification obligatoire des freins au sommet de la côte dans la zone prévue à cet effet quelques minutes avant le drame. Il n’a pas voulu offrir d’autres commentaires.

Stéphane Boudreau avait environ 25 ans d’expérience dans le déménagement et le camionnage. «On n’arrive pas à comprendre», s’est désolé M. Giroux.

Les trois autres passagers, qui sont tous des employés de Nap Giroux, s’en sortent vivants avec des blessures diverses. Selon M. Giroux, deux ont reçu leur congé de l’hôpital, alors qu’un autre recevait toujours des soins, jeudi, après avoir été longuement opéré à la jambe pour une fracture ouverte.

Par ailleurs, les hommages au défunt se sont multipliés sur la page Facebook du resto-bar La Bourgeoise, où la victime travaillait encore récemment comme portier, de soir, en plus d’effectuer des déménagements de jour.

«C’était un gars qui avait la joie de vivre contagieuse et un excellent père de famille», a souligné le propriétaire de l’endroit, Dany Lepage, qui se décrit comme un vieil ami de l’homme.

La Sûreté du Québec a envoyé des experts en reconstitution sur les lieux du drame, mais elle ne pouvait encore expliquer la sortie de route, jeudi. Les thèses du bris mécanique et de l’erreur humaine sont étudiées. Celles de la conduite dangereuse ou des facultés affaiblies sont écartées.

Un conseiller municipal réclame plus de sécurité

Un conseiller municipal de Petite-Rivière-Saint-François réclame plus de sécurité dans la côte où un déménageur a perdu la vie mercredi.

Jérôme Bouchard rappelle que ce n’est pas le premier accident mortel à survenir dans ce secteur de la rue Principale.

En 2013, une bétonnière avait évité de justesse un autobus scolaire. Incapable de s’arrêter, elle s’était lancée dans le seul lit d’arrêt de la côte, ce qui n’a pas suffi à freiner son élan. Le camion a terminé sa course dans un ravin, causant la mort du conducteur de 32 ans.

En 2010, un accident similaire s’est produit, mais le camionneur a miraculeusement survécu.

Un deuxième lit d’arrêt?

À la suite de ces accidents, le Ministère des Transports a procédé à des améliorations au lit d’arrêt de la rue Principale.

M. Bouchard croit que ce n’est pas suffisant et qu’un deuxième lit d’arrêt est nécessaire. Il souhaite aussi l’instauration d’un carrefour giratoire à la hauteur du chemin de la Martine, dans le haut de la côte.

Selon lui, ces modifications s’imposent à l’approche de la construction du Club Med au pied du Massif de Charlevoix, ce qui risque d’augmenter la circulation automobile et le camionnage à Petite-Rivière-Saint-François.

«Ce sont des gros sous, ce n’est pas quelque chose qui est facile à faire, mais il faut vraiment qu’il se passe de quoi, surtout avec les gros développements qui s’en viennent chez nous», pense l’élu.

Analyses à venir

Sans faire la promotion d’un projet en particulier, le maire Gérald Maltais dit faire confiance au gouvernement.

«Il y a une demande qui a été faite au ministère des Transports du Québec pour porter une attention particulière au flot de circulation qu’on va avoir dans les années futures», précise-t-il.

Au MTQ, on mentionne qu’une analyse d’impact sur la sécurité routière est effectuée lorsque de grands projets, comme le Club Med, voient le jour dans une région donnée.

Le porte-parole du ministère, Alexandre Bougie, ajoute que des experts se pencheront sur la collision mortelle survenue mercredi.

«Il faut savoir qu’à chaque fois qu’il y a un événement mortel sur le réseau du ministère, il y a un processus qui est enclenché», souligne-t-il, le but étant d’établir «si l’environnement routier a pu un jouer un rôle».