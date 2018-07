Société québécoise du cannabis : un bail signé dans Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal

MONTRÉAL – La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé jeudi avoir contracté un bail dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, où sera aménagée une de ses succursales montréalaises.

La SQDC a également confirmé que quatre succursales devraient ouvrir sur l'île de Montréal dès octobre, possiblement dans le centre-ville, le Sud-Ouest et l'Est de Montréal. La Société pourrait même compter six points de vente dans la métropole d’ici la fin de l’automne.

La SQDC a également signé un nouveau bail à Rimouski. Ce dernier vient s’ajouter aux récentes ententes immobilières conclues dans les villes de Trois-Rivières, Drummondville, Lévis et Québec. À travers la province, une vingtaine de succursales devraient ouvrir au mois d’octobre et d’autres s’ajouteront dans les mois suivants.

Chaque succursale sera située dans des zones facilement accessibles. Conformément à la loi, elles seront établies à une distance minimale de 250 mètres des écoles (150 mètres pour la ville de Montréal).

La SQDC a lancé un processus d’embauche pour trouver des employés à temps plein et à temps partiel pour assurer le service dans ses différents points de vente.