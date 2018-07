Thaïlande: récit d’une excursion dans une grotte ayant viré au cauchemar

C’était censé être une courte excursion entre amis. L’aventure s’est transformée en cauchemar de deux semaines, coincés dans une grotte, pour 13 jeunes Thaïlandais dont la «saga» aiguise désormais les appétits d’Hollywood.

Samedi 23 juin, après un entraînement de foot, les adolescents âgés de 11 à 16 ans avaient décidé d’aller explorer cette grotte, sans prêter attention au panneau à l’entrée mettant en garde contre les risques d’inondation en cette saison de mousson.

Pourquoi sont-ils entrés? Voulaient-ils célébrer l’anniversaire de Pheeraphat, qui a eu 16 ans ce jour-là? Les jeunes affirment que non, que c’était un simple troisième mi-temps entre amis.

Mais la pluie s’est soudain mise à tomber, très fort, et le niveau de l’eau est rapidement monté, obligeant le groupe à reculer dans la grotte.

«Nous n’avions rien avec nous, pas de nourriture», a expliqué mercredi soir Ekkapol Chantawong, l’entraîneur de 25 ans, seul adulte du groupe, lors de la conférence de presse où le groupe a enfin livré sa version de l’histoire.

«Nous buvions l’eau qui s’écoulait le long des roches», a ajouté Pornchai Khamluang, surnommé «Tee».

Pour s’échapper, «nous avons essayé de creuser, pensant qu’on ne pouvait pas se contenter d’attendre les autorités», mais en vain, a ajouté Ekkapol.

Le groupe échoue, l’eau continue de monter et ils se retrouvent à aller, par des boyaux où il faut ramper pour se faufiler, au-delà d’une chambre de la grotte, connue sous le nom de «Pattaya beach».

Et c’est au bout de ce périple, sur un promontoire rocheux cerné par les eaux, qu’ils ont finalement décidé d’attendre que les secours, hypothétiquement, les retrouvent.

Ils avaient abandonné leurs vélos et leurs sacs de sport devant la grotte, indices ayant rapidement aiguillé les recherches, leurs parents connaissant leur attrait pour cette grotte.

Mais au fil des jours, l’espoir d’être retrouvés les a quittés, malgré les prières bouddhistes organisées par l’entraîneur qui a passé plusieurs années dans un monastère.

Peur de ne jamais rentrer

«J’avais vraiment peur de ne jamais pouvoir rentrer à la maison», raconte Mongkol Boonpiem, 13 ans, plus connu sous le surnom de «Mark».

Les jours se succèdent, il fait froid et humide dans la grotte pour ces enfants vêtus de simples maillots de foot mouillés et de shorts. Ils se serrent sur leur promontoire pour tenter de se rassurer par leur chaleur humaine.

Soudain, au bout de ce qui s’avèrera être le 9e jour de leur cauchemar, ils entendent des voix. Ils utilisent la lampe torche qu’ils ont pour éclairer la surface de l’eau boueuse les cernant.

«Nous avons entendu soudain des gens parler», décrit Adul Sam-On, 14 ans, qui a répondu, en anglais, aux plongeurs britanniques les ayant découverts après neuf jours sans contact avec l’extérieur. «Mon cerveau ne fonctionnait pas très bien» après tant de jours sans nourriture, et «ça m’a pris du temps avant de répondre».

Mais quand le plongeur britannique «est sorti de l’eau et m’a demandé: comment ça va? J’ai dit: ça va!», se souvient Adul.

Le moment où il a fallu laisser partir les plongeurs britanniques, venus en explorateurs, a été dur. Mais dès lors, les jeunes rescapés ont su qu’ils n’étaient plus seuls, même s’ils n’ont pas pris tout de suite conscience de l’ampleur médiatique internationale prise par leur histoire et de la mobilisation de plus de mille secouristes.

Une fois d’autres plongeurs revenus attendre avec eux, au terme d’un parcours de plongée très difficile de six heures, ils pensaient encore pouvoir «rentrer en vélo chez eux», comme l’a confié le jeune entraîneur.

Les enfants de la grotte au temple après leur sortie de l’hôpital

Les enfants et leur entraîneur de football se sont rendus jeudi dans un temple bouddhiste, pour une série de rituels censés leur porter bonheur.

Ils se sont vu mettre des cordelettes blanches sur la tête, pour leur porter chance selon les rituels bouddhistes. Ils ont aussi rendu hommage au plongeur thaïlandais mort pendant la difficile opération de secours lors de cette cérémonie menée au temple Pha That Doi Wao, à la frontière avec la Birmanie.

Après cette deuxième apparition publique, les autorités thaïlandaises ont demandé aux médias de ne pas importuner les enfants pendant un mois.

Ceux-ci doivent reprendre au plus vite une vie normale, retourner à l’école, préconisent les psychiatres. Mais jeudi, ils devaient rester avec leurs familles.

Le groupe de 13 rescapés, sorti mercredi soir de l’hôpital, a décrit lors d’une conférence de presse comment il avait survécu, à boire l’eau sur les parois de la grotte, pendant neuf jours sans contact avec l’extérieur.

L’équipe de football des «Sangliers sauvages» était restée bloquée, à partir du 23 juin et pour certains jusqu’au 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, une des plus grandes de Thaïlande.

Ils avaient été découverts par des plongeurs britanniques au bout de neuf jours, à quatre kilomètres de l’entrée, sur un promontoire rocheux, prisonniers des eaux montées soudain en raison des pluies de mousson.

Plus d’un millier de secouristes - et autant de journalistes - avaient été mobilisés autour de cette opération de secours internationale hors norme.