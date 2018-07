Trains d’exo : leurs clients ne veulent pas de rabais

MONTRÉAL – Des clients des trains de banlieue ne veulent rien savoir des dédommagements offerts par exo pour les nombreux retards subis au cours des trois dernières semaines sur les lignes de Deux-Montagnes et de Mascouche. Les utilisateurs veulent plutôt des solutions concrètes.

Dans une lettre obtenue par le «24 Heures», Raymond Bachant, directeur général d'exo, a demandé à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui est responsable du financement et de la tarification des trains dans la région métropolitaine, d’offrir éventuellement un rabais de 30 % aux clients des deux lignes du réseau métropolitain affichant un taux de ponctualité en forte de baisse.

«C'est un peu comme tenter de soigner un cancer en mettant un pansement. J'ai l'impression qu'on nous donne un os à ronger en espérant nous faire taire et qu'on arrête de râler», a critiqué Magali Barré, qui emprunte quotidiennement la ligne de Deux-Montagnes.

«Mais nous savons que le pire s'en vient, et même chez exo, ils ont lâché l'éponge, ça ne s'arrangera pas, ils n'ont pas de solution. Alors le 30% de réduction, bien franchement, je comprends le geste politique, mais c'est très loin de me calmer, pour ne pas dire que ça m'agace encore plus», a-t-elle ajouté.

Durant la première semaine du mois, 74,3 % des trains de la ligne de Deux-Montagnes ont été à l'heure. Pour la deuxième semaine de juillet, le taux de ponctualité de cette même ligne a chuté à 71,1 %. Notons que les trains d’exo visent une cible de ponctualité de 95 %.

De vraies actions

Les conséquences des travaux du REM se font de plus en plus sentir pour les clients de la ligne de train Deux-Montagnes, qui sera éventuellement convertie. Les heures de pointe ont été chamboulées, des départs ont été annulés, il n’y a désormais plus de service les fins de semaine et les utilisateurs sont coincés comme des sardines dans les trains.

«L'impression que plusieurs d'entre nous avons, c'est que cette compensation tarifaire nous privera de notre droit de réclamer un meilleur service. Il n'y a pas vraiment d'alternative pour nous. Aussi, une compensation n'est d'aucune aide pour nous et ne saura en aucun cas combler les pertes de diverses natures encourues par les usagers du train», a soutenu Jean-Philippe Gariépy.

Les nombreux clients d’exo affectés par le manque de ponctualité des trains nous ont martelé, ce jeudi, vouloir des solutions concrètes pour mettre fin à la situation des retards, plutôt que de recevoir des rabais ou d’autres compensations.

Solutions à venir

«La compensation tarifaire suggérée à l’ARTM, responsable de la planification, du financement et de la tarification des services dans la région métropolitaine, est une des solutions que nous proposons en parallèle à celles sur lesquelles nous travaillons actuellement», a expliqué Élaine Arsenault, conseillère aux relations médias pour exo.

Cette dernière rappelle qu’en raison des travaux du REM, exo est soumis à un échéancier sur lequel ils n’ont aucun contrôle et pour lequel ils ne peuvent garantir un service identique à celui qui était offert auparavant.